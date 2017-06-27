Анджей Дуда: «Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Польшей было создано прямое железнодорожное сообщение»

2017-06-27 18:29 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА, об этом в своем заявлении прессе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он напомнил, что последний официальный визит президента Азербайджана в Польшу состоялся 9 лет назад: «В то время президент Ильхам Алиев проводил встречи с главой государства, профессором Лехом Качиньским.

Сегодня в рамках вашего визита мы подписали ряд документов между нашими странами. Считаю, что цель этих документов – расширение сотрудничества, в частности в экономической, научной, политической сферах. Потому что подписанные нами документы приведут к развитию политического сотрудничества, стратегического партнерства между нашими странами, что очень важно. Очень рад, что экономический потенциал наших стран очень большой, ведется товарооборот, объем которого в течение года достигает примерно 100 млн. долларов.

Что касается экономических возможностей, несмотря на их обширность, наше сотрудничество пока не на должном уровне. Сегодня были подписаны документы. Господин президент, очень искренне ожидаю, что сегодня мы с Вами вместе объявим открытым бизнес форум, а рабочие круги наших стран встретятся в рамках этого мероприятия. Это, на самом деле, является показателем поддержки президентов стран именно экономическому сотрудничеству, сотрудничеству между компаниями».

Анджей Дуда поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение в Азербайджан.

«Мы благодарим Вас за то, что оказали поддержку в избрании Польши непостоянным членом Совета безопасности (СБ) ООН. Наше избрание показало, что в целом среди 190 членов ООН мы обладаем большой поддержкой. Очень рады, что в 2018-2019 годах мы будем непостоянными членами СБ ООН. Это также говорит об усилении нашей позиции на международной арене.

Сегодня я также попросил Вас оказать поддержку городу Вуч. Потому что мы думаем организовать там выставку в 2022 году. Надеюсь, что благодаря оказанной президентом Азербайджана поддержке кандидатура такого красивого польского города будет одобрена, а через несколько лет мы сможем приветствовать там гостей», - добавил он.

Президент Польши сказал, что во время встречи было затронуто множество вопросов: «По многим стратегическим вопросам наши мнения сходятся. Состоялся обмен мнениями. Мы поговорили об Украине, рассмотрели визит Дональда Трампа в Европу, в частности Польшу.

Господин президент, я Вас также благодарю за то, что вы поделились своими мнениями относительно укрепления экономических связей между Европой и Азией. Вы отметили, что наши связи в транспортной сфере должны быть расширены. Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Польшей было создано прямое железнодорожное сообщение, которое будет проходить через территории Грузии и Украины. Это очень важно. Потому что за счет этого наш транспортный коридор, в частности выдвинутый Китаем проект «Один пояс, один путь» будет полностью реализован. Мы тоже являемся частью этого проекта, за счет которого будет обеспечен наш выход к Индии и Ирану. Считаем, что благодаря этой перспективе мы также расширим наши торговые отношения и контакты. И для Польши, и для Азербайджана откроются большие возможности. В этой связи экономические отношения являются важной частью наших двусторонних связей. Я очень рад, что наши позиции в связи с расширением экономического сотрудничества с азиатским регионом совпадают. Мы бы хотели реализовать эти проекты. Мы также поговорили о сотрудничестве в энергетической сфере. Надеюсь, что и в этой сфере мы установим тесное сотрудничество. Эти идеи были выдвинуты еще в то время, когда профессор Лех Качиньский был президентом Польши».