Сменился глава TAP

2017-06-27 18:34 | www.oxu.az | 2

В руководстве Консорциума TAP (Trans Adriatic Pipeline AG, TAP).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Лука Скиеппати назначен главным исполнительным директором TAP, Уолтер Пираэ – президентом. Исполнять обязанности они начнут с 27 июня.

Отметим, Л. Скиеппати сменил на этом посту Яна Брэдшоу.

Л.Скиеппати присоединился к TAP из итальянской компании «Snam», в которой он работал с 1991 года.

Последним местом работы У. Пираэ была бельгийская компания «Fluxys». Специалист был членом правления компании и исполнительным директором.

C.Б.

