Президент Ильхам Алиев: «Подписанная между Азербайджаном и Польшей декларация является очень серьезным политическим документом»

2017-06-27 18:45 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА, об этом в своем заявлении прессе после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев сказал, что трагическая гибель президента Качиньского потрясла его друзей: «Вы, как его соратник, сегодня возглавляете дружественную Польшу.

Сегодня мы вновь придаем импульс развитию связей Польша-Азербайджан. В период президентства Качиньского было совершено много моих визитов в Польшу, его – в Азербайджан. В ходе этих визитов мы укрепляли нашу дружбу, говорили о совместных проектах, дали старт некоторым из них. Сейчас же начинается новый очередной период связей Польша-Азербайджан. На самом деле это является логическим продолжением периода Качиньского».

Президент Азербайджана довел до сведения, что на встрече был проведен искренний обмен мнениями: «Мы еще раз увидели, что Польша и Азербайджан две дружественные страны. Мы и впредь будем укреплять дружбу и прикладывать усилия для развития наших связей. Сегодня было подписано множество значимых документов. Они определяют перспективы нашего сотрудничества. Среди них я, конечно же, хотел бы отметить подписанную президентами совместную Декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве. Это очень серьезный политический документ. Эта декларация, можно сказать, охватывает все направления наших связей, в частности политическое, экономическое, энергетическое, транспортное. В этой декларации также говорится об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и указывается, что этот конфликт должен быть урегулирован на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран, а также резолюций Совета Безопасности ООН. Господин президент, хочу поблагодарить Вас за эту справедливую позицию. Хочу добавить, что азербайджанское государство и народ больше 20 лет страдают от армянской оккупации, в результате которой 20% наших земель находятся под оккупацией. Более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами-переселенцами на своих родных землях. Этот конфликт должен быть решен только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности стран. Эти тезисы нашли отражение в совместной Декларации».

Президент Азербайджана сказал, что взаимные связи также охватывают экономическую сферу: «Транспорт и энергетика – считаю, что это должно быть основным направлением экономического блока. Азербайджанская нефть доставляется на польские рынки. Сегодня Азербайджан вместе со странами-партнерами успешно реализует масштабный проект «Южный газовый коридор». Это проект доставит азербайджанский газ в Европу. Общая стоимость проекта 40 млрд. долларов. Его реализация успешно продолжается. Надеюсь, что первый этап этого проекта будет завершен в следующем году, второй и последний этапы – в 2020 году. Таким образом, Азербайджан продемонстрирует себя как очень надежный союзник для Европы. Энергоресурсы Азербайджана также внесут свой вклад в энергобезопасность Европы. Конечно же, и по другим направлениям энергетического сектора имеются хорошие перспективы. Уверен, что мы этим воспользуемся.

В завершение своего выступления хотел бы коснуться гуманитарных аспектов наших связей. Мы хорошо знаем поляков и Польшу. Азербайджанский народ с большим уважением вспоминает известных поляков архитекторов, инженеров, общественных деятелей, которые в разные времена работали в Азербайджане. В 1918 году поляки также были представлены в руководстве первой на мусульманском Востоке демократической республики. То есть, эти страницы нашей истории являются фундаментом нашей сегодняшней дружбы. В гуманитарной, культурной, туристической сферах также имеются хорошие перспективы. Мой сегодняшний визит еще раз доказывает нашу дружбу», - сказал президент Азербайджана.