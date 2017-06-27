Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи новых квартир семьям вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 18:45 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии выдачи новых квартир в поселке Масазыр в рамках реализации проекта обеспечения новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях.

В жилищном комплексе "Новый Баку" в поселке Масазыр 164 семей вынужденных переселенцев обеспечены новыми квартирами, а в Бинагадинском Молодежном городке в поселке Мехдиабад обеспечены новыми квартирами 50 семей вынужденных переселенцев. Квартиры отремонтированы и оснащенны кухонной мебелью.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева также ознакомилась с условиями, созданными в квартире Улдузы Ходжаевой.