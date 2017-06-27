Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия

2017-06-27 18:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия. Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала во вторник на церемонии по случаю сдачи новых квартир в поселке Масазыр Абшеронского района в рамках реализации проекта по обеспечению новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных домах.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сердечно поздравила каждого со священным праздником Рамазан. «Желаю всему азербайджанскому народу благополучия, новых успехов и крепкого здоровья», - сказала она.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что месяц Рамазан приглашает мусульман мира к пути мира и единства, благим делам, светлым помыслам, милосердию и духовному совершенству. «Месяц Рамазан приглашает каждого из нас помочь людям нуждающимся, столкнувшимся с трудностями. С этой точки зрения наша сегодняшняя встреча символична. Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия. Начинается новый этап вашей жизни. Улучшится ваш образ жизни. Сердечно поздравляю вас с этим, желаю вам счастливой жизни в новых квартирах», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Новость обновляется