Праздник Рамазан отмечен азербайджанскими композициями и мугамом (ФОТО)

2017-06-27 18:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку – поселке Мардакяны прошел большой концерт, посвященный празднику Рамазан, сообщили Trend Life организаторы. Вечер был организован в рамках совместного проекта Азербайджанского телевидения и радио и Телеканала Mədəniyyət (Культура).

На концерте во Дворце культуры Мардакяны прозвучали народные песни, композиции мугама и классические произведения известных композиторов.

В праздничном вечере приняли участие народный артист Афтандил Исрафилов, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Алмаз Оруджова, Таййар Байрамов, исполнители Айтян Магеррамова, Вяфа Везирова, Гусейн Меликов, Джабир Абдуллаев, заслуженный работник культуры, ашуг Самира Алиева, ашуг Али Тапдыгоглу, солисты Азербайджанского телевидения Мамед Наджафов, Алмаханым Ахмедли, Рявана Амирасланлы, Пярвиз Гасымов, Нурлан Намазов, Валид Абдуллаев, Сяма Султанова, фольклорный коллектив "Ширван" и другие. Ведущими вечера были Руслан Гасанов и Айшан Мастанова, которые предстали в костюмах от Центра национальной одежды Гюльнары Халиловой. Артисты выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Мугам" под управлением художественного руководителя, заслуженного артиста Сахиба Пашазаде.

Завершился вечер совместным выступлением участников VI Телевизионного конкурса мугама композицией «Карабах шикестеси».

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(Автор: Вугар Иманов)