Украинские госструктуры и компании подверглись масштабной кибератаке

2017-06-27 19:07 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «Unian.net», были атакованы компьютерные системы «Ощадбанка», «Укргазбанка», банка «Пивденный», банка «ОТР», «ТАСКомбанка». Кроме того, пострадали энергетические компании - ДТЭК, «Киевэнерго», «Укрэнерго», а также сети АЗС.

О хакерских атаках сообщили также «Укртелеком», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця», госпредприятие «Антонов», «Укрпочта», «Киевводоканал» и киевский метрополитен.

Среди крупных компаний частного сектора от вируса пострадали также «Новая почта», сеть магазинов DIY «Эпицентр», промышленно-строительная группа «Ковальская», основные украинские сотовые операторы - «Киевстар», Vodafone и Lifecell.

Пострадали также и медиаресурсы, в том числе - телерадиокомпания «Люкс» (24 канал, радио «Люкс»), канал ATR, медиаресурсы холдинга UMH. Кроме того, не работают компьютерные системы Кабинета министров и сайт правительства.



Специалисты по IT-безопасности для защиты от заражения рекомендуют пользоваться обновленными антивирусами, не скачивать сторонние программы неустановленных разработчиков из неустановленных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе - приходящих по электронной почте и в соцсетях.