Мехрибан Алиева: Начинается новый этап вашей жизни – ФОТО

2017-06-27 19:04 | www.oxu.az | 3

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии выдачи новых квартир в поселке Масазыр в рамках реализации проекта обеспечения новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях.

Как передает Oxu.Az, в жилищном комплексе «Новый Баку» в поселке Масазыр 164 семей вынужденных переселенцев обеспечены новыми квартирами, а в Бинагадинском Молодежном городке в поселке Мехдиабад обеспечены новыми квартирами 50 семей вынужденных переселенцев. Квартиры отремонтированы и оснащенны кухонной мебелью.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева также ознакомилась с условиями, созданными в квартире Улдузы Ходжаевой.

«Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия. Желаю всему азербайджанскому народу благополучия, новых успехов и крепкого здоровья», - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Она отметила, что месяц Рамазан приглашает мусульман мира к пути мира и единства, благим делам, светлым помыслам, милосердию и духовному совершенству.

«Месяц Рамазан приглашает каждого из нас помочь людям нуждающимся, столкнувшимся с трудностями. С этой точки зрения наша сегодняшняя встреча символична. Начинается новый этап вашей жизни. Улучшится ваш образ жизни. Сердечно поздравляю вас с этим, желаю вам счастливой жизни в новых квартирах», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

C.Б.

