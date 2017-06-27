Президенты Азербайджана и Польши выступили с заявлениями для печати (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 19:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник по окончании церемонии подписания документов Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Польши Анджей Дуда выступили с заявлениями для печати.

Заявление Президента Польши Анджея Дуды:

-Ваше превосходительство господин Президент.

Уважаемые гости.

Рад приветствовать Президента Ильхама Алиева в Польше. Это связано не только с тем, что он – глава государства. Он также человек, который уделяет особое внимание расширению экономического сотрудничества с Республикой Польша. На самом деле, последний раз официальный визит состоялся 9 лет назад – в 2008 году. В то время господин Президент провел встречи с главой государства, профессором Лехом Качиньским. Хорошо помню, как радушно мы встречали господина Президента и его супругу перед президентским дворцом. Очень рад, господин Президент, что Вы вновь находитесь в Варшаве.

Сегодня в рамках Вашего визита мы подписали много документов между нашими странами. Считаю, что цель данных документов заключается в расширении сотрудничества, в частности, экономического, научного, политического сотрудничества. Потому что подписанные нами документы будут развивать политическое сотрудничество, стратегическое партнерство между нашими странами, и это очень важно. Господин Президент, очень рад, что экономический потенциал наших стран, в подлинном смысле слова, велик, осуществляется товарообмен. Его ежегодный объем составляет примерно 100 миллионов долларов.

Что касается экономических возможностей, то, хотя они и широки, наше сотрудничество пока не находится на желаемом уровне. Сегодня были подписаны документы. Господин Президент, искренне ожидаю, что сегодня мы с Вами объявим открытым совместный бизнес-форум, и в рамках этого мероприятия встретятся деловые круги наших стран. На самом деле, это показатель большой поддержки президентами стран именно экономического сотрудничества, сотрудничества между компаниями.

Господин Президент, большое спасибо за то, что Вы пригласили меня в Азербайджан, Баку. Как Вы отметили только что на нашей встрече в расширенном составе, несмотря на то, что прошло много времени, проведенная нами подготовка к Вашему нынешнему официальному визиту дала хорошие результаты, состоялось подписание документов между нашими странами.

Господин Президент, мы выражаем Вам искреннюю благодарность за то, что Вы поддержали избрание Польши непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Я весьма признателен Вам за это. Вы увидели, что многие проголосовали за кандидатуру нашей страны. Наше избрание показало, что в целом мы пользуемся большой поддержкой среди 190 членов ООН. Очень рады, что в 2018-2019 годах мы будем непостоянным членом Совета Безопасности. Это также означает усиление нашей позиции на международной арене. Я глубоко признателен Вам за это, господин Президент. Сегодня я также попросил Вашей поддержки городу Лодзь.

Мы намерены провести там выставку в 2022 году. Надеюсь, что благодаря поддержке, оказанной Президентом Азербайджана, кандидатура этого прекрасного польского города пройдет, и через несколько лет мы будем приветствовать там гостей.

Дамы и господа, мы провели с господином Президентом очень хороший обмен мнениями, коснулись многих вопросов. Вначале поговорили о развитии наших контактов. Мы также уделили внимание международным процессам и высказали свои суждения о том, какова ситуация и какой она должна оцениваться. Естественно, наши позиции совпадают и в оценке данной ситуации. Что касается многих стратегических вопросов, то я разделяю позицию господина Президента. Мы очень рады этому. Господин Президент, благодарю Вас за проведенный обмен мнениям, за то, что мы поговорили об Украине, рассмотрели визит Дональда Трампа в Европу, в частности, в Польшу.

Господин Президент, я также признателен Вам за то, что Вы поделились мнением об укреплении экономических связей между Европой и Азией. Вы отметили необходимость расширения наших связей в области транспорта. Нам бы очень хотелось, чтобы между Азербайджаном и Польшей было установлено прямое железнодорожное сообщение через территории Грузии и Украины. Это чрезвычайно важно, так как благодаря этому полностью реализуется наш транспортный коридор, выдвинутый Китаем проект "Один пояс – одна дорога". Мы тоже являемся частью данного проекта, обеспечивается наш выход в Индию и Иран. Считаем, что благодаря данной перспективе мы также добьемся расширения торговых отношений и контактов. Перед нами откроются большие возможности, как для Польши, так и для Азербайджана. Поэтому экономические отношения являются важной частью двусторонних отношений. Я очень рад, что наши позиции по вопросу расширения экономического сотрудничества с азиатским регионом совпадают. Мы с господином Президентом хотели бы реализовать эти проекты.

Мы также коснулись энергетического сотрудничества. Надеюсь, что мы наладим очень тесное сотрудничество и в энергетической сфере. Эти идеи были выдвинуты еще при Президенте Лехе Качиньском.

Господин Президент, надеюсь, что мы сможем добиться дальнейшей интенсификации этих отношений. Хотим отметить, что эти проекты были выдвинуты при Лехе Качиньском. Очень рад, господин Президент, что Вы посетили с визитом нашу страну, Варшаву.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за то, что приняли мое приглашение.

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

-Большое спасибо, уважаемый господин Президент.

Прежде всего, хочу выразить Вам признательность за приглашение в Польшу, гостеприимство, оказанное мне и делегации. Очень рад вновь находиться на земле дружественной Польши.

По прибытии в этот дворец я вспомнил моего друга, друга Азербайджана Президента Качиньского. Его трагическая гибель потрясла и его друзей. Память о нем и сегодня живет в сердцах его друзей. Вы, как его соратник, руководите сегодня дружественной Польшей.

Сегодня мы вновь придаем импульс развитию польско-азербайджанских связей. Во времена Президента Качиньского состоялись многочисленные визиты: мои – в Польшу, его – в Азербайджан. В ходе этих визитов мы укрепляли нашу дружбу, говорили о совместных проектах, давали старт некоторым проектам. А сейчас начинается новый этап польско-азербайджанских связей. На самом деле, это логическое продолжение эпохи Президента Качиньского.

Сегодня мы провели искренний обмен мнениями по многим вопросам. Мы еще раз убедились в том, что Польша и Азербайджан – две дружественные страны. Мы и впредь будем укреплять дружбу и прилагать совместные усилия для развития наших связей.

Как отметил Президент, сегодня были подписаны многие важные документы, которые определяют перспективы нашего сотрудничества. Среди них, конечно, хотел бы отметить подписанную президентами Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве. Это – очень серьезный политический документ. Эта декларация охватывает, можно сказать, все направления наших связей, в том числе политические, экономические, энергетические, транспортные вопросы. В ней говорится и об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, указывается, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран и резолюций Совета Безопасности ООН. Хочу выразить Вам, господин Президент, признательность за эту справедливую позицию. Хочу добавить, что Азербайджанское государство и народ уже более двадцати лет страдают от армянской оккупации, в результате которой захвачено 20 процентов наших земель. Более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и переселенцев на родной земле. Этот конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности стран. Данные тезисы нашли отражение в Совместной декларации.

Сегодня мы поговорили и о нашей совместной деятельности в международных организациях. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Польшу с большой победой. Абсолютное большинство мирового сообщества – около 200 стран избрали Польшу непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это – большая поддержка, оказанная Вашей стране и проводимой Вами политике. Вы добились этой поддержки своей деятельностью, политикой.

Польша стремительно развивается. Она обладает очень прочными позициями на международной арене. Польша принципиально и достойно ведет себя на международной арене. Считаю, что эти факторы также стали причиной столь активной поддержки. Рад, что в числе почти 200 стран был и голос Азербайджана. Сегодня мы договорились о том, что и дальше будем поддерживать друг друга в рамках международных организаций.

Взаимные связи, естественно, охватывают экономическую сферу. Мы согласились с тем, что нынешний товарооборот не может нас устроить. Надеюсь, что предстоящий сегодня бизнес-форум и его результаты послужат развитию торговых связей. Сегодня уже состоялась беседа по нескольким конкретным вопросам.

Транспорт и энергетика. Считаю, что они должны стать основными направлениями, относящимися к экономическому блоку. В энергетическом секторе. Азербайджанская нефть поступает на польские рынки. Сегодня Азербайджан вместе со странами-партнерами успешно реализует гигантский проект – "Южный газовый коридор". Данный проект выведет азербайджанский газ на европейское пространство. Общая стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов, его реализация успешно продолжается. Надеюсь, что первая стадия данного проекта завершится в следующем, а вторая и последняя – в 2020 году. Таким образом, Азербайджан покажет себя как очень надежный партнер Европы. Энергетические ресурсы Азербайджана внесут ценный вклад и в энергетическую безопасность Европы. Конечно, в энергетическом секторе есть хорошие перспективы и по другим направлениям. Уверен, что мы воспользуемся ими.

Что касается транспортного сектора, то, как отметил Президент Дуда, через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад, а также Север-Юг. В нашей стране уже создана вся современная инфраструктура. Созданы морские порты, железные дороги, аэропорты, автомобильные дороги, а также уже формат регионального сотрудничества. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы углубить это сотрудничество, привлечь к нему европейские страны. Встреча, проведенная недавно в Баку руководителями железных дорог, позволяет говорить о том, что уже создается формат широкого международного сотрудничества. Рад, что в этом формате участвует и Польша. Это открывает перед нами большие перспективы. Уверен, что предстоящие в этом направлении координационные работы и совместные усилия в скором времени дадут хороший результат, которым воспользуются все страны-участницы.

В заключение выступления хотел бы коснуться гуманитарного аспекта наших связей. Мы хорошо знаем поляков и Польшу. Азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти известных польских архитекторов, инженеров, общественных деятелей, работавших в различное время в Азербайджане и служивших нашей стране. В 1918 году поляки были представлены и в руководстве первой на мусульманском Востоке демократической республики. То есть эти страницы нашей истории заложили основу нынешней дружбы. Есть хорошие перспективы и в гуманитарной сфере, в области культуры, туризма. Мой сегодняшний визит еще раз подтверждает нашу дружбу.

Как отметил Президент, я пригласил господина Дуду с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что он примет приглашение, и мы продолжим успешное сотрудничество.

Еще раз благодарю.