Google оштрафовали на 2,7 млрд. долларов

2017-06-27 19:11 | www.oxu.az | 4

Еврокомиссия приняла решение о рекордном штрафе для холдинга Alphabet, в который входит «Google». Компании предстоит выплатить 2,42 миллиарда евро (2.7 млрд. долларов) по антимонопольному делу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «rt.com», в Еврокомиссии признали, что в «Google» злоупотребляли доминирующим положением на рынке поисковых систем. В частности, в крупнейшей компании формировали выдачу товаров таким образом, чтобы партнёры «Google» оказывались на первых строчках при запросе.

Отметим, что 2,42 миллиарда евро стали крупнейшим штрафом для корпорации. Ранее рекордной суммой был 1,06 млрд. евро, которые «Google» выплатила «Intel» в 2009 году.

С.Б.

