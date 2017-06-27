Президент Ильхам Алиев: Энергетические ресурсы Азербайджана внесут ценный вклад в энергетическую безопасность Европы (версия 2)

2017-06-27 19:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Энергетические ресурсы Азербайджана внесут ценный вклад в энергетическую безопасность Европы. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник с совместным с Президентом Анджеем Дудой заявлением для прессы в ходе официального визита в Польшу.

"Азербайджанская нефть поступает на польские рынки. Сегодня Азербайджан вместе со странами-партнерами успешно реализует гигантский проект – "Южный газовый коридор". Данный проект выведет азербайджанский газ на европейское пространство. Общая стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов, его реализация успешно продолжается. Надеюсь, что первая стадия данного проекта завершится в следующем, а вторая и последняя – в 2020 году. Таким образом, Азербайджан покажет себя как очень надежный партнер Европы. Энергетические ресурсы Азербайджана внесут ценный вклад и в энергетическую безопасность Европы. Конечно, в энергетическом секторе есть хорошие перспективы и по другим направлениям. Уверен, что мы воспользуемся ими", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что, что касается транспортного сектора, то, как отметил Президент Дуда, через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад, а также Север-Юг.

"В нашей стране уже создана вся современная инфраструктура. Созданы морские порты, железные дороги, аэропорты, автомобильные дороги, а также уже формат регионального сотрудничества. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы углубить это сотрудничество, привлечь к нему европейские страны. Встреча, проведенная недавно в Баку руководителями железных дорог, позволяет говорить о том, что уже создается формат широкого международного сотрудничества. Рад, что в этом формате участвует и Польша. Это открывает перед нами большие перспективы. Уверен, что предстоящие в этом направлении координационные работы и совместные усилия в скором времени дадут хороший результат, которым воспользуются все страны-участницы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в заключение выступления хотел бы коснуться гуманитарного аспекта связей двух стран.

"Мы хорошо знаем поляков и Польшу. Азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти известных польских архитекторов, инженеров, общественных деятелей, работавших в различное время в Азербайджане и служивших нашей стране. В 1918 году поляки были представлены и в руководстве первой на мусульманском Востоке демократической республики. То есть эти страницы нашей истории заложили основу нынешней дружбы. Есть хорошие перспективы и в гуманитарной сфере, в области культуры, туризма. Мой сегодняшний визит еще раз подтверждает нашу дружбу. Как отметил Президент, я пригласил господина Дуду с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что он примет приглашение, и мы продолжим успешное сотрудничество", - сказал Президент Азербайджана.