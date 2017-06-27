Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Польшей охватывает, можно сказать, все направления наших связей (версия 2)

2017-06-27 19:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Как отметил Президент, сегодня были подписаны многие важные документы, которые определяют перспективы нашего сотрудничества. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник с совместным с Президентом Анджеем Дудой заявлением для прессы в ходе официального визита в Польшу.

"Среди них, конечно, хотел бы отметить подписанную президентами Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это очень серьезный политический документ.

"Эта декларация охватывает, можно сказать, все направления наших связей, в том числе политические, экономические, энергетические, транспортные вопросы. В ней говорится и об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, указывается, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран и резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил признательность Президенту Польши за эту справедливую позицию.

"Азербайджанское государство и народ уже более двадцати лет страдают от армянской оккупации, в результате которой захвачено 20 процентов наших земель. Более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и переселенцев на родной земле. Этот конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности стран. Данные тезисы нашли отражение в Совместной декларации", - сказал Президент Ильхам Алиев.