Президент Азербайджана: Начинается новый этап польско-азербайджанских связей

2017-06-27 19:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Начинается новый этап польско-азербайджанских связей. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник с совместным с Президентом Анджеем Дудой заявлением для прессы в ходе официального визита в Польшу.

"Сегодня мы вновь придаем импульс развитию польско-азербайджанских связей. Во времена Президента Качиньского состоялись многочисленные визиты: мои – в Польшу, его – в Азербайджан. В ходе этих визитов мы укрепляли нашу дружбу, говорили о совместных проектах, давали старт некоторым проектам. А сейчас начинается новый этап польско-азербайджанских связей. На самом деле, это логическое продолжение эпохи Президента Качиньского", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня стороны провели искренний обмен мнениями по многим вопросам.

"Мы еще раз убедились в том, что Польша и Азербайджан – две дружественные страны. Мы и впредь будем укреплять дружбу и прилагать совместные усилия для развития наших связей. Сегодня мы поговорили и о нашей совместной деятельности в международных организациях. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Польшу с большой победой. Абсолютное большинство мирового сообщества – около 200 стран избрали Польшу непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это – большая поддержка, оказанная Вашей стране и проводимой Вами политике. Вы добились этой поддержки своей деятельностью, политикой", - сказал Президент Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что Польша стремительно развивается.

"Она обладает очень прочными позициями на международной арене. Польша принципиально и достойно ведет себя на международной арене. Считаю, что эти факторы также стали причиной столь активной поддержки. Рад, что в числе почти 200 стран был и голос Азербайджана. Сегодня мы договорились о том, что и дальше будем поддерживать друг друга в рамках международных организаций", - сказал Президент Азербайджана.