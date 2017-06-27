Президент Анджей Дуда: Польша поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

2017-06-27 19:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Польша поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе четырех резолюций Совета безопасности ООН. Об этом Президент Польши Анджей Дуда сказал на встрече в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведенной с участием делегаций двух стран.

Президент Польши отметил, что связи в политической сфере между двумя странами развиваются успешно.

Анджей Дуда подчеркнул, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу станет импульсом для начала нового этапа в развитии отношений между странами.