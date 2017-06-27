Состоялась встреча президентов Азербайджана и Польши один на один (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 19:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды один на один.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Польшей. Было особо подчеркнуто значение официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу с точки зрения развития отношений двух стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече состоялось взаимное вручение подарков Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Анджеем Дудой.