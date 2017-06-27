Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия (версия 2)

2017-06-27 20:18 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия. Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала во вторник на церемонии по случаю сдачи новых квартир в поселке Масазыр Абшеронского района в рамках реализации проекта по обеспечению новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных домах.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сердечно поздравила каждого со священным праздником Рамазан. "Желаю всему азербайджанскому народу благополучия, новых успехов и крепкого здоровья", - сказала она.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что месяц Рамазан приглашает мусульман мира к пути мира и единства, благим делам, светлым помыслам, милосердию и духовному совершенству. "Месяц Рамазан приглашает каждого из нас помочь людям нуждающимся, столкнувшимся с трудностями. С этой точки зрения наша сегодняшняя встреча символична. Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются их жилищные условия. Начинается новый этап вашей жизни. Улучшится ваш образ жизни. Сердечно поздравляю вас с этим, желаю вам счастливой жизни в новых квартирах", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что в результате продолжающейся более 20 лет захватнической политики Армении в стране более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев: "Решение проблем этих людей, улучшение их жилищных условий, обеспечение работой, образованием, медицинскими и другими услугами постоянно находится в центре внимания Азербайджанского государства.

Более 20 лет в этой сфере последовательно осуществляются все необходимее меры, предпринимаются шаги. Как вы знаете, несмотря на то, что в первые годы нашей независимости государство столкнулось с большими трудностями, правительство Азербайджана за короткое время ликвидировало все палаточные городки, существующие в нашей стране.

В Азербайджане для семей вынужденных переселенцев было построено около 100 современных жилых комплексов. В этих поселках была создана вся необходимая инфраструктура. Поселки были обеспечены школами и детсадами. Более 400 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены рабочими местами. Сегодня также осуществляются государственные программы по обеспечению работой наших сограждан. Еще раз хочу отметить, что это самая тяжелая, самая важная проблема для Азербайджанского государства. Азербайджанское государство осуществляет необходимые меры для решения этой проблемы, и эта политика будет продолжена и в дальнейшем".

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