Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Бразилии (ФОТО)

2017-06-27 20:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов в понедельник вручил верительные грамоты президенту Бразилии Мишелу Темеру, сообщили во вторник Trend в посольстве.

После вручения верительной грамоты, посол Эльхан Полухов передал теплые приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Бразилии Мишелу Темеру и были обсуждены дружеские отношения между Азербайджаном и Бразилией.

В заключение была сделана фотография на память.