Вирус-вымогатель Petya атаковал Чернобыльскую АЭС

2017-06-27 20:42 | www.oxu.az | 4

Компьютеры сотен компаний со всего мира — как небольших, так и транснациональных гигантов — оказались заражены вирусом Petya.

Атаки вируса на энергетические сети, торговые компании и финансовые учреждения зафиксированы и на крупных промышленных объектах.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ, начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук после получения данных об атаке дал указания отключить часть компьютеров на территории станции. Угрозы утечки радиации, по словам Ильчука, нет.

"По радиационной обстановке на станции замечаний нету. Превышения контрольных уровней нету. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло"



С компьютерным вирусом, который блокирует работу компьютера и частично уничтожает данные, требуя взамен 300 долларов в биткоинах, столкнулись предприятия и крупные компании по всему миру.

И.Н.