Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи новых квартир семьям вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 20:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в рамках реализации проекта обеспечения вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях, новыми квартирами в поселке Масазыр Абшеронского района состоялась церемония предоставления новых квартир.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Было отмечено, что в жилом комплексе "Ени Бакы" в поселке Масазыр новыми квартирами обеспечены 164 семьи вынужденных переселенцев. А в бинагадинском "Молодежном городке" в поселке Мехтиабад новые квартиры получили 50 семей вынужденных переселенцев. Квартиры отремонтированы и оснащены кухонной мебелью.

В целом, 214 квартир предусмотрены для вынужденных переселенцев, расселенных в непригодном здании пансионата "Энергетика" в поселке Шувелан Хазарского района и аварийном здании на проспекте Гянджа Хатаинского района.

Напомним, что 9 марта 2017 года под председательством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой состоялось совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно расселенных в общежитиях Баку и Сумгайыта.

На совещании, наряду с работой, проделанной на сегодняшний день для улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, говорилось также о том, что еще достаточное число вынужденных переселенцев проживает в тяжелых условиях в аварийных и непригодных зданиях, и необходимо принять неотложные меры для ускорения работы в этом направлении. Для этого было дано поручение о скорейшем переселении всех семей беженцев, проживающих в непригодных, аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте, в новые квартиры.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

-Уважаемые участники церемонии, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу сердечно поздравить вас со священным праздником Рамазан. Желаю всему азербайджанскому народу благополучия, все новых и новых успехов и крепкого здоровья.

Месяц Рамазан призывает мусульман планеты к миру и единству, благородным поступкам, чистым помыслам, милосердию и духовному совершенству. Рамазан призывает каждого из нас оказывать помощь нуждающимся, людям, столкнувшимся с трудностями. Сегодняшняя встреча символична в этом отношении. Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются условия их жизни. В вашей жизни начинается новый период. Ваш образ жизни улучшится. Сердечно поздравляю вас по этому случаю, желаю вам счастливой жизни в новых квартирах.

В результате продолжающейся уже более 20 лет оккупационной политики Армении в нашей стране имеется миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Решение проблем этих людей, улучшение условий их жизни, обеспечение работой, образованием, медицинскими и другими услугами постоянно находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Вот уже более двадцати лет в этом направлении последовательно осуществляется все необходимые меры, предпринимаются шаги. Как вам известно, несмотря на то, что в первые годы независимости наше государство столкнулось с большими трудностями, правительство Азербайджана в короткий срок ликвидировало все палаточные городки в нашей стране. В Азербайджане было построено около 100 современных жилых комплексов для семей вынужденных переселенцев. В этих поселках создана вся необходимая инфраструктура. В поселках построены школы и детские сады. Более четырехсот тысяч вынужденных переселенцев обеспечены рабочими местами. Государственные программы в области обеспечения наших соотечественников работой реализуются и сегодня. Еще раз хочу отметить, что это – самая тяжелая, самая важная проблема для Азербайджанского государства. Азербайджанское государство принимает все необходимые меры для решения данной проблемы, эта политика будет продолжаться и впредь.

В своей деятельности я с особым вниманием подхожу к решению социальных проблем, в особенности, проблем, трудностей семей беженцев и вынужденных переселенцев. Мое первое совещание на посту Первого вице-президента было направлено на решение именно этих проблем. Наша цель заключается в обеспечении на первоначальном этапе четырех тысяч вынужденных переселенцев, расселенных в непригодных, аварийных, недостроенных зданиях в Баку и Сумгайыте, новыми квартирами. Для этого даны все необходимые указания, уже принимаются меры, и я уверена, что мы добьемся поставленной цели. В мае этого года вблизи поселка Локбатан Гарадагского района был заложен фундамент нового жилого поселка на 1026 семей. В этом поселке будет построена вся необходимая инфраструктура – медицинский пункт, школа на 600 ученических мест, детский сад. Здесь уже начались строительные работы. Уверена, что в короткий срок работа завершится, и живущие сегодня в очень тяжелых условиях еще 1026 семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами.

Для осуществления этих мер Азербайджанское государство выделило средства в целом на сумму более 6 миллиардов манатов. Сегодня средства, выделенные государством в Азербайджане беженцам и вынужденным переселенцам, в соотношении находятся в числе самых высоких показателей в мире. Успехи, достигнутые Азербайджанским государством в этом направлении, наш опыт уже воспринимаются в мире как модель.

Еще раз хочу отметить: сегодня Азербайджан - сильное, могущественное государство, и для решения стоящих перед нами вопросов предпринимаются все необходимые шаги, осуществляются необходимые меры. Отрадно, что, наряду с государством, не остаются безучастными к этой важной для всего нашего общества проблеме и бизнес-структуры, предприниматели. Они тоже вносят вклад в решение этой тяжелой проблемы.

Сегодня 214 семей, расселенных в непригодном здании в поселке Шувелан Хазарского района и недостроенном здании в Хатаинском районе, переселяются в новые, полностью отремонтированные квартиры в поселках Масазыр и Мехтиабад. Именно с помощью предпринимателей сегодня улучшатся условия жизни 214 семей. Пользуясь случаем, хочу выразить этим компаниям глубокую признательность. Считаю, что этот факт заслуживает одобрения. Надеюсь, что в дальнейшем к этой инициативе присоединятся и другие предприниматели, другие функционирующие в нашей стране бизнес-структуры. Это – показатель единства нашего общества. В то же время, это - продолжение одной из прекрасных традиций Азербайджана - традиции благотворительности.

Считаю, что работающим в нашей стране бизнес-структурам, предпринимателям, частному сектору следует серьезно подумать о социальной ответственности и принять активное участие в решении проблем, беспокоящих наше общества. В особенности, они должны принимать участие в улучшении условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев – самой тяжелой для каждого из нас проблемы.

Азербайджанское государство всегда проявляет внимание и заботу о своих гражданах, в особенности, о вас – семьях беженцев и вынужденных переселенцев, столкнувшихся с большими трудностями. Самая большая мечта каждого азербайджанца - освобождение наших земель от оккупации, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Все мы хотим, чтобы каждый беженец и вынужденный переселенец вернулся в свои края, к родным очагам. Мы желаем, чтобы освобожденные от оккупации наши села, города были восстановлены, чтобы были возведены новые поселки и люди вернулись к нормальной жизни. Наше государство делает все возможное для этого. А мы должны продемонстрировать единство на этом пути и верить, что обязательно достигнем всех стоящих перед нами целей.

Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам здоровья и новых успехов. Большое спасибо.

Выступившие затем вынужденный переселенец из Физулинского района Рафиз Керимов, Вусаля Фаталиева из Шуши, Забиля Джафарова и Амирхан Зейналов из Лачина выразили признательность за внимание и заботу о них.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в квартире члена семьи шехида из города Ходжалы – Улдузы Ходжаевой.

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