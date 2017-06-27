Суд признал Нидерланды виновными в гибели мусульман в Сребренице

2017-06-27 20:59 | www.oxu.az | 5

Гаагский суд постановил, что правительство Нидерландов несет ответственность за гибель мусульман в Сребренице в 1995 году, сообщает Oxu.Az со ссылкой на iz.ru.

Решение было принято 27 июня, суд признал частичную вину властей Нидерландов в гибели 300 мусульман, убитых в результате резни в анклаве Сребреница. В то же время суд не признал вины Нидерландов в гибели еще 7 тыс. жертв в районе боснийского города.

Судьи сочли, что голландские миротворцы в составе миссии ООН не защитили мусульман, искавших убежища на территории их базы, и фактически передали их на растерзание сербским вооруженным формированиям.

Суд постановил, что оставшиеся в живых родственники имеют право на компенсацию, но размер ущерба будет установлен позднее.

События в Сребренице, в ходе которых погибло около 8 тыс. человек, получили название «резня» или «геноцид в Сребренице». Это стало самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

И.Н.