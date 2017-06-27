Президент Мирзияев призвал СМИ Узбекистана стать настоящей площадкой для свободного выражения мнений

2017-06-27 21:00 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во вторник поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником, который отмечается 27 июня. Текст поздравления обнародован на сайте главы государства.

Глава государства отметил, что актуальной задачей остается «становление средств массовой информации реальной четвертой властью, обеспечение плюрализма мнений и взглядов в национальном медиа-пространстве".

"В настоящее время, когда диалог с народом, постоянное внимание к проблемам и нуждам людей подняты на уровень государственной политики, превращение каждого средства массовой информации в настоящую площадку для диалога, трибуну для свободного выражения мнений поможет нам достичь поставленных целей", - говорится в поздравлении.

Президент выразил сожаление в связи с тем, что в узбекских СМИ "пока еще не находят полного отражения имеющиеся в нашей жизни проблемы, усиление в нашем обществе духа критики и самокритики, в первую очередь острые и актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в народные приемные на местах и вртуальную приемную президента".

Он призвал смело поднимать вопросы устранения различных преград на пути развития, прежде всего таких негативных проявлений, как бюрократизм, равнодушие, вымогательство, коррупция.

В настоящее время в Узбекистане функционируют более 1,5 тысячи СМИ - газеты, журналы, радио и телевидение, интернет-журналистика.

(Автор: Демир Азизов)