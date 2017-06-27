Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Успехи, достигнутые Азербайджаном в направлении решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, воспринимаются в мире как модель (версия 2)

2017-06-27 21:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые Азербайджаном в направлении решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, воспринимаются в мире как модель. Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала во вторник на церемонии по случаю сдачи новых квартир в поселке Масазыр Абшеронского района в рамках реализации проекта по обеспечению новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных домах.

"Уважаемые участники церемонии, дорогие друзья. Прежде всего, хочу сердечно поздравить вас со священным праздником Рамазан. Желаю всему азербайджанскому народу благополучия, все новых и новых успехов и крепкого здоровья. Месяц Рамазан призывает мусульман планеты к миру и единству, благородным поступкам, чистым помыслам, милосердию и духовному совершенству. Рамазан призывает каждого из нас оказывать помощь нуждающимся, людям, столкнувшимся с трудностями. Сегодняшняя встреча символична в этом отношении. Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются условия их жизни. В вашей жизни начинается новый период. Ваш образ жизни улучшится. Сердечно поздравляю вас по этому случаю, желаю вам счастливой жизни в новых квартирах", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что в результате продолжающейся уже более 20 лет оккупационной политики Армении в Азербайджане имеется миллион беженцев и вынужденных переселенцев.

"Решение проблем этих людей, улучшение условий их жизни, обеспечение работой, образованием, медицинскими и другими услугами постоянно находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Вот уже более двадцати лет в этом направлении последовательно осуществляется все необходимые меры, предпринимаются шаги. Как вам известно, несмотря на то, что в первые годы независимости наше государство столкнулось с большими трудностями, правительство Азербайджана в короткий срок ликвидировало все палаточные городки в нашей стране. В Азербайджане было построено около 100 современных жилых комплексов для семей вынужденных переселенцев. В этих поселках создана вся необходимая инфраструктура. В поселках построены школы и детские сады. Более четырехсот тысяч вынужденных переселенцев обеспечены рабочими местами. Государственные программы в области обеспечения наших соотечественников работой реализуются и сегодня. Еще раз хочу отметить, что это – самая тяжелая, самая важная проблема для Азербайджанского государства. Азербайджанское государство принимает все необходимые меры для решения данной проблемы, эта политика будет продолжаться и впредь", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что в своей деятельности с особым вниманием подходит к решению социальных проблем, в особенности, проблем, трудностей семей беженцев и вынужденных переселенцев.

"Мое первое совещание на посту Первого вице-президента было направлено на решение именно этих проблем. Наша цель заключается в обеспечении на первоначальном этапе четырех тысяч вынужденных переселенцев, расселенных в непригодных, аварийных, недостроенных зданиях в Баку и Сумгайыте, новыми квартирами. Для этого даны все необходимые указания, уже принимаются меры, и я уверена, что мы добьемся поставленной цели. В мае этого года вблизи поселка Локбатан Гарадагского района был заложен фундамент нового жилого поселка на 1026 семей. В этом поселке будет построена вся необходимая инфраструктура – медицинский пункт, школа на 600 ученических мест, детский сад. Здесь уже начались строительные работы. Уверена, что в короткий срок работа завершится, и живущие сегодня в очень тяжелых условиях еще 1026 семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами. Для осуществления этих мер Азербайджанское государство выделило средства в целом на сумму более 6 миллиардов манатов. Сегодня средства, выделенные государством в Азербайджане беженцам и вынужденным переселенцам, в соотношении находятся в числе самых высоких показателей в мире", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что успехи, достигнутые Азербайджаном в этом направлении, опыт уже воспринимаются в мире как модель.

"Еще раз хочу отметить: сегодня Азербайджан - сильное, могущественное государство, и для решения стоящих перед нами вопросов предпринимаются все необходимые шаги, осуществляются необходимые меры. Отрадно, что, наряду с государством, не остаются безучастными к этой важной для всего нашего общества проблеме и бизнес-структуры, предприниматели. Они тоже вносят вклад в решение этой тяжелой проблемы. Сегодня 214 семей, расселенных в непригодном здании в поселке Шувелан Хазарского района и недостроенном здании в Хатаинском районе, переселяются в новые, полностью отремонтированные квартиры в поселках Масазыр и Мехтиабад. Именно с помощью предпринимателей сегодня улучшатся условия жизни 214 семей. Пользуясь случаем, хочу выразить этим компаниям глубокую признательность. Считаю, что этот факт заслуживает одобрения. Надеюсь, что в дальнейшем к этой инициативе присоединятся и другие предприниматели, другие функционирующие в нашей стране бизнес-структуры. Это – показатель единства нашего общества. В то же время, это - продолжение одной из прекрасных традиций Азербайджана - традиции благотворительности", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева добавила, что считает, что работающим в Азербайджане бизнес-структурам, предпринимателям, частному сектору следует серьезно подумать о социальной ответственности и принять активное участие в решении проблем, беспокоящих общества Азербайджана.

"В особенности, они должны принимать участие в улучшении условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев – самой тяжелой для каждого из нас проблемы. Азербайджанское государство всегда проявляет внимание и заботу о своих гражданах, в особенности, о вас – семьях беженцев и вынужденных переселенцев, столкнувшихся с большими трудностями. Самая большая мечта каждого азербайджанца - освобождение наших земель от оккупации, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Все мы хотим, чтобы каждый беженец и вынужденный переселенец вернулся в свои края, к родным очагам. Мы желаем, чтобы освобожденные от оккупации наши села, города были восстановлены, чтобы были возведены новые поселки и люди вернулись к нормальной жизни. Наше государство делает все возможное для этого. А мы должны продемонстрировать единство на этом пути и верить, что обязательно достигнем всех стоящих перед нами целей. Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам здоровья и новых успехов. Большое спасибо", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.