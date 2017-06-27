Компании по всему миру подверглись атаке хакеров

2017-06-27 21:14 | www.apa.az | 4

Нефтяные, транспортные, телекоммуникационные, финансовые и др. компании по всему миру подверглись о масштабных кибертатках на свои сервера.

Как сообщает АПА со ссылкой на СМИ, кибератакой оказались серьезно затронуты компьютерные сети в США, России, Украине, Испании, Франции Дании, Великобритании, Индии и др. странах.

Также сообщается, что вирус поражает объекты крупной инфраструктуры.

По мнению некоторых экспертов, нынешняя атака может быть более вредоносной, чем майская атака WannaCry. Вирус изначально был запущен в Украине и России, затем проник в другие страны.

Напомним, 27 июня в Украине и России хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. Вымогатели требуют $300 за разблокировку компьютера.