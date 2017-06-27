Итальянец с мачете ранил троих человек в Тоскане

2017-06-27 21:14 | www.oxu.az | 3

Вооружённый мачете мужчина напал на троих людей в приморском курортном городе Марина-ди-Масса в итальянском регионе Тоскана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на rt.com, об этом пишет Il Tirreno.

Как отмечается, пострадавшие получили лёгкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

По данным издания, нападению предшествовала ссора между родственниками: нападавшего заподозрили в умышленной порче автомобиля.

В настоящий момент злоумышленник задержан. В его рюкзаке обнаружили три складных ножа.

И.Н.