Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с маршалом Сената Польши (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 21:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с маршалом Сената Республики Польша Станиславом Карчевским.

Станислав Карчевский с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и встречу с Президентом Ильхамом Алиевым. Подчеркнув, что отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей, маршал Сената сказал, что его страна придает большое значение этим связям, выразил удовлетворение дружественными отношениями между народами. Станислав Карчевский подчеркнул значение официального визита Ильхама Алиева в Польшу и проведенного в рамках визита бизнес-форума с точки зрения укрепления двусторонних связей в различных областях. Он выразил признательность главе государства за поддержку, оказанную Азербайджаном в ходе избрания Польши непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Подчеркнув, что придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству, маршал Сената Польши отметил значение использования возможностей транспортного коридора Азербайджана с точки зрения укрепления экономического сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев сказал, что подписание в рамках официального визита в Польшу важных документов о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в различных отраслях является хорошим показателем дружественных отношений между странами. Глава государства передал поздравления по случаю избрания Польши непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Сообщив, что в рамках визита обсуждалась важная часть экономических связей – вопрос использования транспортных коридоров Азербайджана и транзитных возможностей страны, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для развития этих транспортных коридоров есть хороший потенциал.

Отметив, что азербайджано-польское сотрудничество имеет большую историю, глава государства сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении двусторонних связей. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан успешно сотрудничает с Польшей в рамках международных организаций, в том числе в структурах Европейского парламента.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей в политической, экономической, гуманитарной, транспортной, туристической и других сферах.

В заключение Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге Сената.