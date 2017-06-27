Иракская армия освободила от боевиков ИГ еще один район Мосула

2017-06-27 21:45 | www.oxu.az | 1

Иракская армия заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства" района аль-Машахда в городе Мосул, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ.

"Шестнадцатая пехотная дивизия освободила район аль-Машахда в старом городе Мосула и подняла флаг Ирака над его зданиями", — сообщается в заявлении пресс-службы ВС Ирака, опубликованном в Facebook.

В понедельник армия Ирака заявила об освобождении мосульского района аль-Фарук.

Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.

И.Н.