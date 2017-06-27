Более 50 мигрантов, предположительно, погибли в пустыне Сахара

2017-06-27 21:46 | www.trend.az | 1

Более 50 мигрантов из различных стран Африки, предположительно, погибли в пустыне Сахара, передает РИА Новости со ссылкой на Международную организациюпо миграции.

По данным IOM, более 70 мигрантов на трех грузовиках пытались пересечь Сахару, чтобы добраться до Ливии, но по неизвестной причине были брошены водителями в 80 километрах от ближайшего города Сигидин на территории Нигера.

До Сигидина удалось добраться только 23 путешественникам. По данным агентства Рейтер, 15 оставшихся в пустыне мигрантов уже погибли от жажды, поиски остальных продолжаются.

Путь через Сахару в Ливию является обычным маршрутом для беженцев ряда африканских стран, которые пытаются затем попасть в Европу.