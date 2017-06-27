Меркель смягчила свою позицию по поводу легализации однополых браков

2017-06-27 21:59 | www.oxu.az | 3

Канцлер Германии Ангела Меркель сняла запрет для фракции ХДС голосовать по вопросу легализации однополых браков

Как передает Oxu.Az со ссылкой на interfax.ru, Меркель смягчила свою позицию в вопросе легализации однополых браков в стране.

По словам Меркель, проблема однополых браков является в действительности личным вопросом, поэтому она выразила желание, чтобы члены ее партии вместе с союзниками из Христианско-социального союза отнеслись иначе к этому вопросу. По ее мнению, данный вопрос не должен быть политизирован.

Ранее позиция партии ХДС в отношении легализации однополых браков была негативной в отличие от оппозиционных им Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и Партии зеленых.

В ходе предвыборной кампании 2013 года Меркель усомнилась в благополучии детей, которых берут на воспитание однополые пары.

И.Н.