Президент Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве (ФОТО) (версия 2)
2017-06-27 21:55 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве.
Перед памятником в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл на территорию, где находится памятник.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.
Глава государства возложил венок к Вечному огню, оставил запись в памятной книге.
Под звуки военного марша конный отряд прошел перед главой государства.