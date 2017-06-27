Президент Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 21:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве.

Перед памятником в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл на территорию, где находится памятник.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.

Глава государства возложил венок к Вечному огню, оставил запись в памятной книге.

Под звуки военного марша конный отряд прошел перед главой государства.