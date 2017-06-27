Азербайджан и Польша подписали ряд документов (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 21:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник по окончании встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды состоялась церемония подписания документов.

Президент Ильхам Алиев и Президент Анджей Дуда подписали "Совместную декларацию о Дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша".

"Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша в оборонной сфере, подписанное 30 марта 2005 года в городе Варшава" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра обороны Польши Томаш Штатловский.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Республики Польша в области энергетики" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра энергетики Михал Куртика.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством инфраструктуры и строительства, Министерством морской экономики и внутренней навигации Республики Польша в области транспорта и транспортной инфраструктуры" подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчек и министр морской экономики и внутренней навигации Польши Марек Грубарчек.

"Меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и Университетом науки и технологий AGH" подписали вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Эльшад Насиров и проректор Университета науки и технологий Польши Йеже Лис.

"Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между Закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги" и Акционерным обществом "Польские государственные железные дороги" подписали председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и генеральный исполнительный директор Акционерного общества "Польские государственные железные дороги" Кшиштоф Маминский.