В Турции террористы атаковали военный автомобиль

2017-06-27 22:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Турции террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) используя длинноствольное оружие атаковали военный автомобиль, который вез еду, сообщают во вторник турецкие СМИ.

В результате нападения погибли трое турецких солдат.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.