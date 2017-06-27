Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Мы обязательно добьемся осуществления всех наших желаний, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема будет решена

2017-06-27 22:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мы обязательно добьемся осуществления всех наших желаний, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема будет решена. Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала во вторник на церемонии по случаю сдачи новых квартир в поселке Масазыр Абшеронского района в рамках реализации проекта по обеспечению новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных домах.

"Хочу отметить, что в моей деятельности и в Фонде Гейдара Алиева, и в Фонде культуры Азербайджана, и на сегодняшней очень ответственной должности именно вы являетесь источником моей силы. Потому, что я делая каждый шаг, в общении с каждым человеком, с очень любимым азербайджанским народом действительно чувствую вашу любовь, поддержку, веру. Для меня это очень важно", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Она отметила, что несмотря на то, что с исторической точки зрения с момента восстановления независимости прошло не так уж и много времени, Азербайджан успехами, достигнутыми в экономике, политике, социальной, спортивной, культурной сферах сегодня достойно представлен в мире.

"Уверена, что в основе всех этих успехов стоит азербайджанский народ", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Сегодня вы упомянули о том, что в последние годы в нашей стране прошли очень большие международные мероприятия. Естественно, растет количество гостей, туристов, прибывающих в нашу страну со всего мира. Мы встречаемся, общаемся с этими людьми. Конечно, они все говорят о красоте Баку, развитии нашей страны, кухне Азербайджана. Но они особо подчеркивают, что здесь живут прекрасные, искренние, отзывчивые, гостеприимные люди. Правильно, красота, благоустройство очень важны. Но если приезжаешь в красивое место и видишь на лицах людей, как говорится ненависть, злобу, то человек никогда не чувствует себя там комфортно. Все гости говорят именно о том, что вы счастливы, как ваши люди прекрасны и великодушны. Я очень верю в это, и горжусь этим. Я горжусь тем, что наш народ действительно имеет такое большое сердце. Я верю, что для решения, стоящих перед нами проблем, задач - они есть и их много, мы живем в очень сложном мире, - очень важны добрые намерения, милосердие, человечность людей и они есть у нашего народа. И поэтому мы обязательно добьемся осуществления всех наших желаний, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема найдет свое решение, все вы вернетесь в свои родные дома и мы отметим это там вместе", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.