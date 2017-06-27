При сходе с рельсов поезда в метро Нью-Йорка пострадали более 30 человек

2017-06-27 22:22 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 34 человека получили травмы в метро Нью-Йорка из-за схода поезда с рельсов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на interfax.ru.

По данным экстренных служб, угрозы жизни пострадавшим нет. Тем не менее 17 человек отправлены в больницы.

В Транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что этот поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария. Также были повреждены пути и часть туннеля.

Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них проведена эвакуация пассажиров. Транспортное управление начало расследование причин происшествия.

И.Н.