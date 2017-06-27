В Варшаве состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 22:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Варшаве состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во дворец Президента Польши.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Польши, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президент Польши Анджей Дуда встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Представители государства и правительства Польши были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Анджею Дуде.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал польских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президенты сделали совместное фото.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздоровался с представителями аккредитованного в Польше дипломатического корпуса и членами Городского совета Варшавы.

Строй почетного караула под звуки военного марша прошел перед главами государств.