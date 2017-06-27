В Тбилиси состоялось открытие отреставрированного дома-музея Наримана Нариманова

2017-06-27 22:30 | www.apa.az | 4

Находящийся с визитом в Грузии президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев принял участие в церемонии открытия дома-музея выдающегося азербайджанского общественного деятеля и писателя Наримана Нариманова. Как сообщает грузинское бюро АПА, красную ленту разрезали Р.Абдуллаев и министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Георгадзе. Затем участники мероприятия ознакомились с музеем. Р.Абдуллаев и М.Георгадзе были подробно проинформированы о жизни, творчестве и деятельности Н.Нариманова.

Официальные лица и гости осмотрели экспонируемые в доме-музее предметы, касающиеся повседневной жизни и деятельности Н.Нариманова, его рукописи, книги, произведения, адресованные ему письма и др. экспонаты.

Р.Абдуллаев, отметив значимость дома-музея Н.Нариманова, выразил уверенность, что в будущем музей превратится в излюбленную достопримечательность как для иностранных туристов, так в место встречи проживающих в Грузии азербайджанцев.

В мероприятии участвовали также посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, депутат грузинского парламента Савалан Мирзоев, руководитель грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов и др. лица.