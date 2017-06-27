В Риме при строительстве новой линии метро нашли мини-Помпеи

2017-06-27 22:47 | www.oxu.az | 3

В Риме во время работ по прокладке новой лини метро нашли артефакты, возраст которых оценивается в 1800 лет, передает Oxu.Az со ссылкой на interfax.ru.

Археологи опознали в находках остатки двух зданий, включая солярий, и обугленные останки собаки, которая, вероятно, погибла при пожаре.

Поскольку строительные работы велись неподалеку от знаменитых стен Аврелиана - построенных вокруг древнего Рима при императоре Аврелиане в 271—275 годах, перед рабочими возникла задача укрепить древний памятник и предотвратить его возможное разрушение. Решено было выкопать 10 метровую яму и усилить стену на этой глубине.

Спустившись, археологи обнаружили артефакты, имеющие поразительное сходство с некоторыми из построек, найденных при раскопках в Помпеях. По мнению ученых, строения хорошо сохранились, благодаря пожарам на этой месте в III веке нашей эры. Аналогичная степень сохранности отмечается и у зданий в Помпеях, покрывшихся золой после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Хорошо сохранившиеся археологические объекты, подобные этому, редки и ввиду этого представляют ценность для археологов и специалистов по античности..

Как отмечается, находка в самом сердце Рима уникальна еще тем, что солярий частично сделан из дерева, хотя этот материал обычно быстро ухудшается.

Найденные здесь фрагменты красочных фресок, предметы мебели, скульптуры и черно-белые мозаичные напольные плиты могут пролить свет на культуру и образ жизни древних владельцев зданий и дополнить то, что известно об образе жизни римлян.

Специалисты пока не знают, кому принадлежал дом. По одной из версий, его владельцем мог быть аристократ, поскольку здание здание располагается у подножия близлежащего Целийского холма - одного из семи холмов Рима.

И.Н.