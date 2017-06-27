Госспецсвязь Украины: ситуация с вирусом Petya взята под контроль

2017-06-27 23:40 | www.oxu.az | 4

Государственная служба специальной связи и защиты Украины сообщила, что ситуация вокруг кибератаки на Украине находится под контролем, восстановлен доступ к ряду сайтов государственных учреждений.

«Сегодня, 27 июня, произошла кибератака на ІТ-системы финансового, энергетического, транспортного и других секторов критической инфраструктуры страны. В настоящее время ситуация взята под контроль. Ни один государственный е-ресурс, который защищен общим контуром киберзащиты, реализованным Госспецсвязи в системе защищенного доступа к Интернету, не пострадал. Не претерпели повреждений или других несанкционированных действий и электронные государственные реестры страны», — говорится в сообщении пресс-службы Госспецсвязи Украины.

Отмечается, что нацбанк, СБУ и полиция под руководством национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря этому прекратилось распространение вируса Petya.А.

Ранее сообщалось, что вирус-вымогатель Petya заразил десятки государственных и частных организаций целого ряда стран.

И.Н.