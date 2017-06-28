Число аккаунтов в Facebook достигло двух миллиардов

2017-06-28 00:04 | www.trend.az | 4

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число аккаунтов в ней достигло двух миллиардов, передает РИА Новости.

"Этим утром численность сообщества Facebook официально составляет два миллиарда человек! Мы добились успехов, объединяя людей, а сейчас давайте поможем людям всего мира быть ближе друг к другу. Это честь для меня быть вместе с вами на этом пути", — написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Социальная сеть Facebook была основана Цукербергом, на тот момент 19-летним американским студентом, в феврале 2004 года. Первоначально сайт был доступен только для учащихся Гарварда. Для всех пользователей интернета регистрация стала возможной с сентября 2006 года.

Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Число сотрудников на конец марта 2017 года составляло 18770 (рост на 38% в годовом выражении).