При ДТП в Кюрдамире погиб пешеход

2017-06-28 00:10 | www.apa.az | 6

В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает местное бюро АПА, происшествие зарегистрировано вечером 27 июня на 187-м километре автомагистрали Баку-Газах, у села Аршали Кюрдамирского района. Автомобиль марки «Тойота», управляемый Кямраном Вагиф оглу Мамедовым 1985 г.р., сбил переходившего дорогу жителя Мингячевира Натига Гамид оглу Ахмедова. От полученных травм Н.Ахмедов скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.