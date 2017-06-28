Президент Ильхам Алиев: С экономической и политической точки зрения Азербайджан стабильная страна, привлекшая за последние двадцать лет инвестиции в размере более $200 млрд.

2017-06-28 00:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С экономической и политической точки зрения Азербайджан стабильная страна, привлекшая за последние двадцать лет инвестиции в размере более 200 миллиардов долларов. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник на азербайджано-польском бизнес-форуме.

"Хочу поздравить польских друзей и партнеров в связи со стремительным экономическим развитием. Сегодня, Польша демонстрирует самый высокий темп экономического роста, политическую и экономическую стабильность. Развитие же сегодня создает очень хорошие возможности для усиления пути к прогрессу вашей страны. Что касается Азербайджана, наша страна относительно молодая, независимость была восстановлена всего 25 лет назад.

В прошлом году мы это отметили. Эти годы, были годами трансформации - политической, социальной и конечно же экономической трансформации. Сегодня Азербайджан также демонстрирует очень хорошую экономическую деятельность. С 2004 года наша экономика выросла более чем в три раза. Мы сумели уменьшить безработицу и бедность до уровня 5-6 процентов. В настоящее время более 70 процентов внутреннего валового продукта приходится на долю частного сектора и наши финансовые резервы в 4-5 раза превышают зарубежные долги.

Таким образом, с экономической и политической точки зрения Азербайджан стабильная страна, привлекшая за последние двадцать лет инвестиции в размере более 200 миллиардов долларов. Примерно половину этого составляют иностранные инвестиции. Благоприятная инвестиционная среда и очень надежные инвестиционные условия для иностранных инвесторов создают хорошие условия компаниям для работы в Азербайджане.

И в Азербайджане, и в Польше мы хотим сотрудничать с польскими компаниями в различных проектах в качестве партнеров. Мы хотим участвовать в проектах, связанных с вложением инвестиций. Мы приглашаем польские компании стать партнерами в осуществляемых в Азербайджане энергетических, транспортных, строительных проектах. Мы их приглашаем в качестве подрядчиков.

Мы приглашаем компании вкладывать инвестиции в Азербайджане и в регионе в сферы имеющие рыночный потенциал. Считаю, что имея такие хорошие политические отношения и ясное представление по экономическому сотрудничеству мы за очень короткий срок можем добиться успеха, в несколько раз, по моему мнению, увеличить торговый оборот и создать очень прочную основу для бизнес общин", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.