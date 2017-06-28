Украина больше других стран пострадала от глобальной кибератаки

2017-06-28 00:32 | www.apa.az | 3

Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.

"Вспышка, похоже, началась на Украине", — считает компания.

Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, Украине был нанесен наибольший вред. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, на третьем — Израиль.

В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

Ранее во вторник в компании Group-IB пояснили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины: он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) отметил распространение вируса по всему миру.