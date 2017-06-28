Президент Ильхам Алиев: Для 100-процентного завершения проекта "Южный газовый коридор" потребуется 2-3 года

2017-06-28 00:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для 100-процентного завершения проекта "Южный газовый коридор" потребуется два-три года. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник в Варшаве на азербайджано-польском бизнес-форуме.

"Осуществляемый нами и поддерживаемый в Европе на очень высоком уровне ещё один важный проект - это проект "Южный газовый коридор". Сегодня этот проект является единственным новым источником поставок газа в Европу. "Южный газовый коридор" - это проект, который Азербайджан начал несколько лет назад. Это проект стоимостью в 40 миллиардов долларов, и можно сказать, уже завершённый. Для 100-процентного завершения проекта "Южный газовый коридор" нам нужно два-три года. Сейчас реализация различных сегментов этого проекта находится в пределах 40-95 процентов. Это будет другой источник для доставки природного газа в Европу. Это означает энергетическая диверсификация, энергетическая безопасность и стабильная поставка природного газа на европейские рынки. Мы с господином Президентом обсудили перспективы сотрудничества в этой сфере", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан уже является надежным партнером по доставке нефти на европейские рынки.

"Наше сотрудничество с Польшей также очень успешное. Так, эти ведущие силы нашего сотрудничества представляют такое же важное значение, как глобальные энергетические, транспортные проекты и проекты по безопасности. Но, в то же время, они для того, чтобы стать частью этого проекта открывают большие возможности для частных компаний. Я еще раз приглашаю польские компании стать нашими партнерами. Мы хотим создать более тесные экономические и деловые связи. Польша для нас дружественная страна и страна, которая имеет большой потенциал и очень хорошую позицию не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Президент Азербайджана.