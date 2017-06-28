Меркель призвала возобновить переговоры о свободной торговле между ЕС и США

2017-06-28 00:57 | www.trend.az | 5

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и США, передает РИА Новости.

"Я за то, чтобы мы снова начали переговоры для заключения такого соглашения о свободной торговле и при этом разрешили бы многие проблемы между нами", — заявила Меркель во вторник, выступая на экономическом совете своей партии — Христианско-демократического союза. Ее слова приводит агентство DPA.

По словам канцлера, только "структурированные переговоры" по соглашению о свободной торговле помогут разрешить "многие проблемы в торговле и вопросы" между ЕС и США.

Как передает агентство Рейтер, так Меркель прокомментировала заявления министра торговли США Уилбура Росса, который чуть ранее выступил с пространным программным заявлением по торговой политике США.

ЕС в настоящий момент ищет пути реанимации переговоров с США по TTIP, которые фактически зашли в тупик при администрации Барака Обамы. При этом большинство европейских специалистов считает, что Вашингтон не идет на достаточные уступки в регулировании стандартов продукции, и в существующем виде соглашение о свободной торговле будет значительно выгоднее США, чем Европе, что может навредить европейской промышленности и сельскому хозяйству, которые не выдержат конкуренции с менее качественными, но более дешевыми американскими товарами.