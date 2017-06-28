Глава саудовского МИД заявил, что переговоров по условиям Катару не будет

2017-06-28 01:36 | www.trend.az | 3

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что переговоров по условиям Катару не будет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, аль-Джубейр заявил во вторник, что не будет никаких переговоров по условию Саудовской Аравии и ряда арабских стран к Катару о прекращении поддержке терроризма.

"Мы изложили свою точку зрения, мы предприняли шаги со своей стороны, и теперь дело за катарцами — внести изменения в свое поведение. Как только они начнут, все наладится, но если они не будут, то останутся изолированы", — приводит агентство слова аль-Джубейра. Он также подтвердил репортерам, что выдвинутые условия не подлежат обсуждению.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.