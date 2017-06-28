В Катаре назвали условия о прекращении поддержки терроризма необоснованными

2017-06-28 02:21 | www.trend.az | 3

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что выдвинутые рядом арабских стран условия к стране о прекращении поддержки терроризма являются необоснованными, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что никаких переговоров по условию ряда арабских стран к Катару о прекращении поддержке терроризма не будет.

"То, что было представлено странами (осуществляющими — ред.) блокаду — всего лишь утверждения, которые не подтверждены доказательствами и не являются требованиями", — приводит телеканал "Аль-Джазира" слова министра.

"Требования должны быть реалистичными и осуществимыми, в противном случае они неприемлемы", — также отметил глава МИД.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.