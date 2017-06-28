В Колумбии по запросу США арестовали главного борца с коррупцией

2017-06-28 02:53 | www.apa.az | 5

Главный борец с коррупцией в Колумбии арестован по запросу США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство юстиции США в пресс-релизе во вторник.

По его данным, Луис Густаво Морена Ривера, который занимает пост директора по борьбе с коррупцией в правительстве Колумбии, был арестован в Боготе вместе с адвокатом Леонардо Гомесом по запросу американских властей. Обоих обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и дачи взятки, обвинения предъявлены в федеральном суде в Майами.