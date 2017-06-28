Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи новых квартир семьям вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 3)

2017-06-28 02:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в рамках реализации проекта обеспечения вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях, новыми квартирами в поселке Масазыр Абшеронского района состоялась церемония предоставления новых квартир.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Госпожа Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

-Уважаемые участники церемонии, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу сердечно поздравить вас со священным праздником Рамазан. Желаю всему азербайджанскому народу благополучия, все новых и новых успехов и крепкого здоровья.

Месяц Рамазан призывает мусульман планеты к миру и единству, благородным поступкам, чистым помыслам, милосердию и духовному совершенству. Рамазан призывает каждого из нас оказывать помощь нуждающимся, людям, столкнувшимся с трудностями. Сегодняшняя встреча символична в этом отношении. Сегодня часть наших соотечественников, страдающих от захватнической политики Армении, обеспечивается новыми квартирами, улучшаются условия их жизни. В вашей жизни начинается новый период. Ваш образ жизни улучшится. Сердечно поздравляю вас по этому случаю, желаю вам счастливой жизни в новых квартирах.

В результате продолжающейся уже более 20 лет оккупационной политики Армении в нашей стране имеется миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Решение проблем этих людей, улучшение условий их жизни, обеспечение работой, образованием, медицинскими и другими услугами постоянно находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Вот уже более двадцати лет в этом направлении последовательно осуществляются все необходимые меры, предпринимаются шаги. Как вам известно, несмотря на то, что в первые годы независимости наше государство столкнулось с большими трудностями, правительство Азербайджана в короткий срок ликвидировало все палаточные городки в нашей стране. В Азербайджане было построено около 100 современных жилых комплексов для семей вынужденных переселенцев. В этих поселках создана вся необходимая инфраструктура. В поселках построены школы и детские сады. Более четырехсот тысяч вынужденных переселенцев обеспечены рабочими местами. Государственные программы в области обеспечения наших соотечественников работой реализуются и сегодня. Еще раз хочу отметить, что это – самая тяжелая, самая важная проблема для Азербайджанского государства. Азербайджанское государство принимает все необходимые меры для решения данной проблемы, эта политика будет продолжаться и впредь.

В своей деятельности я с особым вниманием подхожу к решению социальных проблем, в особенности, проблем, трудностей семей беженцев и вынужденных переселенцев. Мое первое совещание на посту Первого вице-президента было направлено на решение именно этих проблем. Наша цель заключается в обеспечении на первоначальном этапе четырех тысяч вынужденных переселенцев, расселенных в непригодных, аварийных, недостроенных зданиях в Баку и Сумгайыте, новыми квартирами. Для этого даны все необходимые указания, уже принимаются меры, и я уверена, что мы добьемся поставленной цели. В мае этого года вблизи поселка Локбатан Гарадагского района был заложен фундамент нового жилого поселка на 1026 семей. В этом поселке будет построена вся необходимая инфраструктура – медицинский пункт, школа на 600 ученических мест, детский сад. Здесь уже начались строительные работы. Уверена, что в короткий срок работа завершится, и живущие сегодня в очень тяжелых условиях еще 1026 семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами.

Для осуществления этих мер Азербайджанское государство выделило средства в целом на сумму более 6 миллиардов манатов. Сегодня средства, выделенные государством в Азербайджане беженцам и вынужденным переселенцам, в соотношении находятся в числе самых высоких показателей в мире. Успехи, достигнутые Азербайджанским государством в этом направлении, наш опыт уже воспринимаются в мире как модель.

Еще раз хочу отметить: сегодня Азербайджан - сильное, могущественное государство, и для решения стоящих перед нами вопросов предпринимаются все необходимые шаги, осуществляются необходимые меры. Отрадно, что, наряду с государством, не остаются безучастными к этой важной для всего нашего общества проблеме и бизнес-структуры, предприниматели. Они тоже вносят вклад в решение этой тяжелой проблемы.

Сегодня 214 семей, расселенных в непригодном здании в поселке Шувелан Хазарского района и недостроенном здании в Хатаинском районе, переселяются в новые, полностью отремонтированные квартиры в поселках Масазыр и Мехтиабад. Именно с помощью предпринимателей сегодня улучшатся условия жизни 214 семей. Пользуясь случаем, хочу выразить этим компаниям глубокую признательность. Считаю, что этот факт заслуживает одобрения. Надеюсь, что в дальнейшем к этой инициативе присоединятся и другие предприниматели, другие функционирующие в нашей стране бизнес-структуры. Это – показатель единства нашего общества. В то же время, это - продолжение одной из прекрасных традиций Азербайджана - традиции благотворительности.

Считаю, что работающим в нашей стране бизнес-структурам, предпринимателям, частному сектору следует серьезно подумать о социальной ответственности и принять активное участие в решении проблем, беспокоящих наше общество. В особенности, они должны принимать участие в улучшении условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев – самой тяжелой для каждого из нас проблемы.

Азербайджанское государство всегда проявляет внимание и заботу о своих гражданах, в особенности, о вас – семьях беженцев и вынужденных переселенцев, столкнувшихся с большими трудностями. Самая большая мечта каждого азербайджанца - освобождение наших земель от оккупации, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Все мы хотим, чтобы каждый беженец и вынужденный переселенец вернулся в свои края, к родным очагам. Мы желаем, чтобы освобожденные от оккупации наши села, города были восстановлены, чтобы были возведены новые поселки, и люди вернулись к нормальной жизни. Наше государство делает все возможное для этого. А мы должны продемонстрировать единство на этом пути и верить, что обязательно достигнем всех стоящих перед нами целей.

Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам здоровья и новых успехов. Большое спасибо.

Вынужденный переселенец из Физулинского района Рафиз Керимов сказал:

-Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиева, уважаемые участники церемонии. Разрешите поздравить всех вас с праздником Рамазан, пожелать вам здоровья, счастья.

Уважаемая Мехрибан ханум, разрешите, пользуясь случаем, сердечно поздравить Вас с назначением на пост Первого вице-президента, выразить Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность и признательность за это назначение.

Уважаемая Мехрибан ханум, Ваша практическая деятельность как в стране, так и за рубежом происходит на глазах азербайджанского народа. Должен отметить, что Вам, как гражданке Азербайджана, принадлежат большие личные заслуги в популяризации истории, культуры, искусства Азербайджана в зарубежных странах. Благодаря этому Азербайджан сегодня известен как миролюбивая страна, спортивный, культурный центр.

Мехрибан ханум, уже более 20 лет мы живем на территории Хазарского района. Сталкивались с трудностями, были и проблемы. Но Ваша работа в качестве депутата происходила на наших глазах. Ваш труд и Ваша деятельность связаны и со здравоохранением, и с наукой, и с созидательной работой на этой территории – не хочу отнимать у Вас время, перечисляя все сделанное, - со всеми сферами - от школ, детских садов до дорог. Хотим еще раз выразить Вам признательность за это.

Ветеран карабахской войны Рафиз Керимов отметил, что гордится тем, что лично участвовал в Горадизской операции под руководством великого лидера Гейдара Алиева, в освобождении 20 сел Физулинского района и села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. Подчеркнув, что эта политика продолжается и сегодня, Рафиз Керимов от имени вынужденных переселенцев еще раз выразил Мехрибан Алиевой признательность за переживаемую в эти праздничные дни двойную радость. "Мы мечтаем вернуться на родину, в свои края", - сказал Рафиз Керимов, выразив надежду, что одержанные под руководством Президента Ильхама Алиева победы вокруг Джоджуг Мерджанлы, в Лелетепе и на других территориях в скором времени повторятся. Он высказал уверенность, что поднятый сегодня в Лелетепе наш трехцветный флаг очень скоро будет развеваться во всех городах Карабаха, в том числе в его родном Физулинском районе.

Вынужденная переселенка из Шуши Вусаля Фаталиева, выразив Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за улучшение жилищных условий людей, проживающих в аварийных зданиях в Хазарском и Хатаинском районах столицы, сказала:

-Уважаемая первая леди, Вы начали эту миссию с тех пор, когда, являясь руководителем Фонда Гейдара Алиева, Фонда культуры, доводили до мира правду о Карабахе. Как руководитель, Вы донесли до мира культуру, музыку, спорт, ковры, произведения живописи Карабаха, все, что касается Карабаха, чтобы весь мир узнал о прошлом Карабаха, о том, что мы – хозяева этих земель. Это был большой, сложный вопрос. Продолжая эту миссию, Вы реализовали очень важный для всего Азербайджана, в том числе в жизни вынужденных переселенцев, проект "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу". Это – важное условие для того, чтобы люди были образованными и грамотными, осознавали и распространяли мировые реалии.

Хочу напомнить мысль, высказанную Вами на первом совещании, проведенном в качестве Первого вице-президента. Вы сказали, что улучшение благосостояния людей является важным условием. Для улучшения благосостояния людей необходимо обеспечить их жильем. Однако это не главное средство их возвращения к родным очагам. Все вернутся в свои края, и это будут временные адреса. В заключительной речи Вы отметили, что важным условием для жизни людей являются два фактора. Первый – жилье, второй – работа. Это была большая реальность, и мы выражаем Вам глубокую признательность за то, что Вы подарили нам эту реальность.

Вусаля Фаталиева отметила, что Мехрибан Алиева всегда придавала большое значение карабахской теме, подчеркивая ее на всех проводимых в нашей стране мероприятиях, в том числе на примере карабахских скакунов. Подчеркнув, что построенная в Джоджуг Мерджанлы, восстановленном под руководством Президента Ильхама Алиева, мечеть, похожая на Шушинскую мечеть, вселила во всех беженцев и вынужденных переселенцев уверенность в том, что они вернутся к родным очагам, Вюсаля Фаталиева отметила успехи кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Выступившая затем вынужденная переселенка из Лачинского района Забиля Джафарова сказала:

-Уважаемая Мехрибан ханум. От имени беженцев и вынужденных переселенцев выражаю Вам, как Первому вице-президенту Азербайджана, глубокую признательность за особую заботу о нас. Как результат вашей заботы о нас, с целью улучшения жизни и быта переселенцев недавно - 30 мая 2017 года на территории Гарадагского района был заложен фундамент жилого комплекса для 1026 семей. Организация сегодняшнего мероприятия также вызвала безграничную радость вынужденных переселенцев. Переселив нас из тех тяжелых, невыносимых условий в новые благоустроенные квартиры, Вы подарили нашим семьям радость. Конечно, дома, построенные для людей, изгнанных из родных очагов, возведенные для них поселки нужны для улучшения условий жизни. Мы знаем, что будем жить по этим адресам временно. Уверены, что в результате политики, проводимой господином Президентом и Вами, мы скоро вернемся в Карабах, в родные края. Ни в одной стране мира о беженцах и переселенцах не проявляют такой заботы, как у нас. Мы, беженцы и вынужденные переселенцы, всегда ощущаем внимание и заботу – Ваши и Президента.

Забиля Джафарова коснулась многогранной деятельности, осуществляемой под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Подчеркнув, что работа, проводимая ею в сфере развития азербайджанской культуры и других областях, служит популяризации нашей страны, она сказала:

-Мы, азербайджанские женщины, гордимся Вами и считаем Вас примером для себя. Вы служите примером своей грамотностью, вкусом, поведением, простотой и организаторскими способностями. От имени вынужденных переселенцев еще раз выражаю Вам признательность, желаю Вам новых успехов в дальнейшей деятельности, крепкого здоровья и счастья.

Вынужденный переселенец из Лачинского района Амирхан Зейналов в своем выступлении также отметил, что работа, проводимая под руководством Мехрибан Алиевой приносит нашей стране успехи. Подчеркнув, что проводимая Мехрибан ханум работа по развитию культуры, социальной сферы, в частности строительство домов для детей, лишенных родительского попечения, имеет большое нравственное значение, Амирхан Зейналов рассказал о крупномасштабной созидательной работе, проделанной ею в Хазарском районе в период депутатства. Он сказал, что привязанность Мехрибан Алиевой к народу не случайна, она исходит из политики общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Амирхан Зейналов отметил, что в последние годы наша страна под руководством Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой проводит престижные международные мероприятия, об Азербайджане знают в мире, веками существовавшие в нашей стране традиции благотворительности живут и сегодня. Выразив уверенность в том, что оккупированные земли Азербайджана будут возвращены, он сказал:

-Во время апрельских боев мы понесли потери. Освободить землю без шехидов невозможно. Это – закон войны. В разгар боев Вы вместе с Президентом Ильхамом Алиевым побывали во фронтовой зоне, воодушевили нашу армию, придали ей силы и гордости. Они стали еще сильнее и нанесли армянам сокрушительный удар. Наконец, должен сказать и о самом трогательном событии. Вы встретились с семьями наших героев-шехидов. Эта встреча никогда не сотрется из памяти людей. Государство проявило всяческое внимание и заботу о семьях шехидов, обеспечило их всеми условиями. Но ничто не утешило, не успокоило их так, как Ваши слезы. Вы пролили бальзам на их раны. Эти слезы тронули и меня. Спасибо Вам. Вы действительно являетесь гордой, достойной, волевой, деловой женщиной, знающей цену народу, разделяющей его заботы, вы понимаете чувства матерей и сестер, помогаете нуждающимся и обездоленным. Желаю, чтобы Вы плечом к плечу с Президентом Ильхамом Алиевым шли к новым успехам, к новым победам. Желаю освобождения Карабаха. Желаю, чтобы вместе с Президентом Ильхамом Алиевым, вместе с нами Вы подняли там знамя победы.

Выразив признательность за высокую оценку ее деятельности, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

-Дорогие сестры, дорогие братья.

Выражаю вам глубокую признательность за добрые слова обо мне и моей деятельности. Хочу отметить, что именно вы являетесь источником силы как в моей деятельности в Фонде Гейдара Алиева, Фонде культуры Азербайджана, так и на нынешнем очень ответственном посту. Потому что на каждом шагу, при общении с каждым человеком, горячо любимым мною азербайджанским народом я действительно ощущаю вашу любовь, поддержку, веру. Для меня это очень важно.

С момента восстановления Азербайджаном независимости с исторической точки зрения прошло не так уж много времени. Но благодаря успехам, достигнутым во всех областях – в экономике, политике, социальной сфере, спорте, культуре, Азербайджан сегодня занял достойное место на карте мира. Уверена, что в основе всех этих успехов стоит азербайджанский народ.

Сегодня вы напомнили о том, что в последние годы в нашей стране были проведены крупные международные мероприятия. Естественно, гостей, туристов, приезжающих в нашу страну со всего мира, становится больше. Мы встречаемся, общаемся с этими людьми. Конечно, все они говорят о красоте Баку, развитии нашей страны, азербайджанской кухне. Но особо подчеркивают, что здесь живут замечательные, душевные, отзывчивые, гостеприимные люди. Верно, красота, благоустройство очень важны. Но если вы приезжаете в красивое место, однако на лицах людей видите, как говорится, ненависть, злость, то никогда не почувствуете себя там комфортно. Все гости говорят: вы счастливые люди, у вас такие прекрасные и добросердечные граждане. Я очень верю в это и горжусь этим. Горжусь тем, что наш народ действительно обладает таким большим сердцем. Я верю, что для решения стоящих перед нами задач, проблем, - они есть, их много, мы живем в крайне сложном мире, - очень важны добрая воля, милосердие, человечность людей, и это у нашего народа есть. Поэтому все наши мечты непременно сбудутся, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема найдет решение, все вы вернетесь к родным очагам, и мы вместе отметим это там.

Еще раз выражаю вам свое глубокое уважение и любовь. Большое спасибо.

Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новых квартирах в поселке Масазыр для семей вынужденных переселенцев.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов сообщил, что в жилом комплексе "Ени Бакы" в поселке Масазыр новыми квартирами обеспечены 164 семьи вынужденных переселенцев. Кроме того, в бинагадинском "Молодежном городке" в поселке Мехтиабад новые квартиры получили 50 семей вынужденных переселенцев. Квартиры отремонтированы и оснащены кухонной мебелью. В целом, 214 квартир предусмотрены для вынужденных переселенцев, расселенных в непригодном здании пансионата "Энергетика" в поселке Шувелан Хазарского района и аварийном здании на проспекте Гянджа Хатаинского района.

Напомним, что 9 марта 2017 года под председательством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой состоялось совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно расселенных в общежитиях Баку и Сумгайыта. На совещании, наряду с работой, проделанной на сегодняшний день для улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, говорилось также о том, что еще достаточное число вынужденных переселенцев проживает в тяжелых условиях в аварийных и непригодных зданиях, и необходимо принять неотложные меры для ускорения работы в этом направлении. Для этого было дано поручение о скорейшем переселении всех семей беженцев, проживающих в непригодных, аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте, в новые квартиры. А сегодня, в дни праздника Рамазан, новыми квартирами обеспечены 214 семей вынужденных переселенцев.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в квартире члена семьи шехида из Ходжалы Улдузы Ходжаевой и, поздравив их с переездом в новую квартиру, сказала:

-Поздравляю вас. Очень рада, что теперь вы живете в таких условиях.

Улдуза Ходжаева: Большое спасибо. Не знаю, как благодарить Вас за оказанную нам помощь. Вы делаете замечательные дела. Не могу сравнить прежнее место жительства с этой квартирой.

Мехрибан Алиева: Наша цель сейчас заключается в переселении в течение двух лет четырех тысяч семей, проживающих в самых сложных условиях. Уверена, что вместе мы добьемся поставленной цели. Государство уже тоже строит здания. В построенных зданиях выделяются, ремонтируются квартиры. Отрадно, что в это дело включились и бизнес-структуры. Они тоже помогают.

Улдуза Ходжаева: Мы узнаем о Ваших добрых делах по телевизору и радуемся этому. Я безгранично благодарна Вам за созданные для нас сегодня условия, не знаю как выразить свою признательность.

Мехрибан Алиева: Для меня главное то, что теперь у вас хорошие условия, вы живете в нормальных условиях и избавились от тех страданий.

Улдуза Ходжаева: Благодаря Вам я и мои дети отныне будем жить в квартире с такими прекрасными условиями. Поэтому не знаю, как благодарить Вас. У нас прекрасные условия, удобные дороги. Все - налицо. Большое спасибо, Мехрибан ханум, благодарим Вас, до ниспошлет Вам Аллах здоровья. И Президент, и Вы с большим уважением относитесь к нам – вынужденным переселенцам, семьям шехидов.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Президент тоже передает вам большой привет. Он поручил мне передать вам его приветствия, уважение. Заверяю вас в том, что вся деятельность Президента направлена исключительно на улучшение благосостояния азербайджанского народа, усиление нашей страны, обеспечение лучшей жизни для людей. Конечно, беженцы и вынужденные переселенцы заслуживают самого большого внимания. И Президент Азербайджана, и государственные структуры делают и будут делать все возможное для устранения трудностей, с которыми они сталкиваются. Очень рада, что в нашем обществе есть единство. Азербайджанский народ всегда готов оказать помощь соседям, близким, друзьям, даже незнакомым людям. Это – прекрасный обычай, характер нашего народа. Благодаря этому единству, прекрасным качествам мы добьемся всех поставленных целей. Мы должны быть едины, каждый должнн с большой ответственностью относиться к своим обязанностям. Высшая цель заключается лишь в служении азербайджанскому народу, гражданам Азербайджана. Именно этим объясняются сегодняшние успехи, сегодняшние сила, могущество, развитие Азербайджана. Сколько у вас детей?

Улдуза Ходжаева: Шесть детей, 27 внуков и правнуков.

Мехрибан Алиева: Машаллах, да хранит их Аллах.

Улдуза Ходжаева: Рада, что Вы вспоминаете наших детей, нас самих, заботитесь о нас. Я очень довольна, да поможет Вам Аллах. Раньше об Азербайджане знали недостаточно. Благодаря великому лидеру, нашему Президенту и Вам сегодня об Азербайджане знают все. Большое спасибо, выражаю Вам глубокую признательность. Желаю Вам здоровья, больших успехов во всех делах.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Как вам известно, в последние годы, я часто общаюсь с матерями, сестрами карабахских шехидов, семьями вынужденных переселенцев, склоняю перед ними голову. Они заслуживают огромного уважения,так как преодолели, пережили сложную ситуацию, трудные моменты, потеряли родных, у вас были шехиды, да и потом была сложная жизнь. Поэтому ваши терпение, сила, привязанность к Родине, большое сердце – все это заслуживает огромногоm уважения и почтения.

Улдуза Ходжаева: Видя Ваши добрые дела, мы гордимся, верим, что иншаллах, очень скоро вернемся в свои края, к родным очагам.

Мехрибан Алиева: Иншаллах. И я, и Президент Азербайджана желаем вам здоровья. Мы вместе добьемся всех намеченных целей. Большое спасибо. Желаю вам счастья, успехов, долгих лет жизни.

В заключение была сделана фотография на память.