Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Все наши мечты непременно сбудутся, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема найдет решение (версия 2)

2017-06-28 02:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Все наши мечты непременно сбудутся, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема найдет решение. Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала во вторник на церемонии по случаю сдачи новых квартир в поселке Масазыр Абшеронского района в рамках реализации проекта по обеспечению новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных домах.

"Хочу отметить, что именно вы являетесь источником силы как в моей деятельности в Фонде Гейдара Алиева, Фонде культуры Азербайджана, так и на нынешнем очень ответственном посту. Потому что на каждом шагу, при общении с каждым человеком, горячо любимым мною азербайджанским народом я действительно ощущаю вашу любовь, поддержку, веру. Для меня это очень важно", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Она отметила, что несмотря на то, что с исторической точки зрения с момента восстановления независимости прошло не так уж и много времени, Азербайджан благодаря успехам, достигнутым во всех областях – в экономике, политике, социальной сфере, спорте, культуре сегодня занял достойное место на карте мира.

"Уверена, что в основе всех этих успехов стоит азербайджанский народ", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Сегодня вы напомнили о том, что в последние годы в нашей стране были проведены крупные международные мероприятия. Естественно, гостей, туристов, приезжающих в нашу страну со всего мира, становится больше. Мы встречаемся, общаемся с этими людьми. Конечно, все они говорят о красоте Баку, развитии нашей страны, азербайджанской кухне. Но особо подчеркивают, что здесь живут замечательные, душевные, отзывчивые, гостеприимные люди. Верно, красота, благоустройство очень важны. Но если вы приезжаете в красивое место, однако на лицах людей видите, как говорится, ненависть, злость, то никогда не почувствуете себя там комфортно. Все гости говорят: вы счастливые люди, у вас такие прекрасные и добросердечные граждане. Я очень верю в это и горжусь этим. Горжусь тем, что наш народ действительно обладает таким большим сердцем. Я верю, что для решения стоящих перед нами задач, проблем, - они есть, их много, мы живем в крайне сложном мире, - очень важны добрая воля, милосердие, человечность людей, и это у нашего народа есть. Поэтому все наши мечты непременно сбудутся, справедливость будет восстановлена, карабахская проблема найдет решение, все вы вернетесь к родным очагам, и мы вместе отметим это та.", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.