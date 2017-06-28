Университет Техаса в Далласе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

2017-06-28 03:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Университет Техаса в Далласе эвакуировали после получения сообщения об угрозе взрыва на территории учебного заведения, сообщает Sputnik International со ссылкой на заявление университета.

"Все преподаватели, сотрудники, студенты и посетители университета должны немедленно покинуть здания и гаражи на территории кампуса", - говорится в заявлении, опубликованном на Twitter аккаунте университета.

В заявлении также говорится, что была получена информация о заложенной бомбе и университет сейчас работает с полицейским департаментом Далласа, чтобы убедиться, что на территории кампуса безопасно.

Позже полиция заявила, что полученная информация о заложенной бомбе была ложной и эвакуация отменена.