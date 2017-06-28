DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı

2017-06-28 03:30 | www.trend.az | 0

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'da savaşan ortak güçler, Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladı." denildi.

Irak ordusu, daha önce söz konusu bölgeye bağlı Meşahde ve el-Bid mahallelerini geri aldığını duyurmuştu.

DEAŞ'lı teröristlerin yığınak yaptığı Eski Musul bölgesi, daracık sokaklar ve eski binalardan oluşuyor. Bu da askerlerin tank ve diğer askeri araçlarla değil, teröristlere karşı sokak savaşı yürütmesine neden oluyor.

Irak ordusu, Musul'un doğusunu geri aldıktan sonra 19 Şubat'ta kentin batısını kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Kaynak: AA